¿Qué te parece que arbitren mujeres? DT de básquet dio cátedra con su respuesta [VIDEO]

En YouTube, y también en distintas redes sociales, se ha vuelto viral un video que tiene como protagonista a un entrenador de básquet, quien dio una lección de igualdad al referirse sobre un equipo arbitral que estaba compuesto íntegramente por tres mujeres.

El técnico es conocido como ‘Paco’ García, quien está al mando del equipo de básquetbol del CBC Valladolid, que el último martes derrotó al TAU Castellón y, precisamente, ese encuentro fue dirigido por un trío femenino: Yasmina Alcaraz, Paula Lema y Elena Espiau.



(Foto: EFE)

Cuando un periodista, en conferencia de prensa, le consultó a García sobre lo que opinaba de que tres mujeres hayan sido las jueces de ese compromiso, el estratega español tuvo un nuevo estado anímico y dio una respuesta que fue destacada en YouTube.

“Me parece que no es noticia. El problema de lo que pasa en este país es que es noticia esto, y si pusiéramos más énfasis en nuestras leyes, en nuestros jueces, en que sinvergüenzas y mal nacidos no estén por la calle, a lo mejor no tendríamos que escuchar otras noticias”, empezó diciendo ‘Paco’ García.

“No puede ser noticia que hayan pitado tres mujeres, porque han pitado tres árbitros. Me han preguntado si me he sentido cohibido, pero no. Yo he protestado cuando he tenido que protestar y ellas me han parado cuando me tenían que parar. Creo que han hecho un buen partido, como todos, con aciertos y con errores, como se equivoca todo el mundo”, agregó con cierta molestia.

Fue la parte final del discurso de ‘Paco’ García la que se ganó los elogios de los usuarios de YouTube y otras redes sociales. “Ha habido un arbitraje que, circunstancialmente, ha sido de tres mujeres. Punto. Si están ahí es porque habrán hecho méritos porque nadie les habrá regalado nada. Ojalá esto no sea noticia”, culminó.