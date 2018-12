River Plate vs Kashima Antlers EN VIVO: por el tercer lugar del Mundial de Clubes

River Plate vs Kashima Antlers cara a cara este sábado 22 de diciembre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por el tercer y cuarto puesto del Mundial de Clubes 2018 en el Estadio 'Zayed Sports City' vía FOX Sports. El encuentro arrancará a partir de las 8:30 a.m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de larepublica.pe.

River Plate vs Kashima Antlers: premio consuelo

River Plate arribó al Mundial de Clubes envuelto de una algarabía incontenible por haber conquistado la Copa Libertadores 2018 en la cara de su eterno rival, Boca Juniors y en el coloso del 'Santiago Bernabeu' de la capital española.

Como consecuencia, el equipo dirigido, estratégicamente, por Marcelo Gallardo no se vio nada concentrado en el cotejo correspondiente a las semifinales frente a Al Ain y quedó eliminado de forma sorprendente por la vía de los penales.

Es por ello que, River Plate se despedirá del torneo internacional intentando hacerse con el tercer puesto de la competición. Para ello, deberá doblegar al Kashima Antlers de Japón, elenco que viene de quedar afuera de la final contra el monarca de Europa, Real Madrid.

Los japoneses perdieron ante el Madrid por 1-3, en un partido donde solo al comienzo consiguieron poner en apuros al conjunto comandado por Santiago Solari. Los tres goles de Bale fueron demasiado golpe para un Kashima que no consiguió repetir la hazaña del 2016 en la que alcanzó la final del torneo.

Para poder disfrutar de todos los partidos del Mundial de Clubes 2018, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

River Plate vs Kashima Antlers EN VIVO ONLINE | Horarios por el Mundial de Clubes

México 7:30 a.m.

Perú 8:30 a.m.

Ecuador 8:30 a.m.

Colombia 8:30 a.m.

Bolivia 9:30 a.m.

Argentina 10:30 a.m.

Chile 10:30 a.m.

Uruguay 10:30 a.m.

Paraguay 10:30 a.m.

España 2:30 p.m.

Canal para ver River Plate vs Kashima Antlers | Mundial de Clubes

Fox Sports

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el River Plate vs Kashima Antlers?

Si quieres seguir en Internet el River Plate vs Kashima Antlers, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.