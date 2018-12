Marcelo Gallardo dio controversial exigencia a sus jugadores de cara al 2019 [VIDEO]

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo se ilusionó con los festejos previstos para este domingo en el estadio 'Monumental' una vez que el equipo vuelva a casa dos semanas después de haber conquistado la Copa Libertadores 2018 frente a su eterno rival, Boca Juniors.

La escuadra 'millonaria' sigue en Emiratos Árabes Unidos, donde mañana jugará contra el Kashima Antlers el partido por el tercer puesto del Mundial de Clubes. Una vez concluya su participación, la plantilla regresará al país para celebrar con su gente.

"Va a ser muy lindo vivir lo que no hemos podido hasta ahora, por situaciones que hemos tenido y que nos han hecho ir adaptándonos", manifestó en primera instancia, Marcelo Gallardo.

"No hemos podido vivir la felicidad con nuestros hinchas, sólo con los que estaban en Madrid o los que vinieron acá, pero no con el resto. La gran vivencia la vamos a vivir cuando lleguemos el domingo a nuestro país", añadió el popular 'muñeco'.

Sin embargo, el estratega argentino no solo piensa en el festejo de este fin de semana; sino también se animó en advertir a sus futbolistas que no aceptará que lleguen en resaca cuando se sumen a la pretemporada 2019.

"El 6 de enero volvemos y no hay mucho tiempo. Tendremos 10 días para descansar, recuperar pilas y volver a empezar. No debemos conformarnos. Lo que está claro es que a partir de ese día, el que esté con resaca de lo conseguido no empezará jugando. Así fue siempre y ellos lo entienden", acotó Gallardo.