Luchador casi pierde la vida al fallar en una movida [VIDEO] 

El luchador de 27 años, Shawn Phoenix, quien trabaja en la empresa Pro Wrestling Tees, casi pierde la vida en un ring de lucha libre después de protagonizar un escalofriante accidente en medio de un combate en la que terminó con el cráneo roto.

Shawn se subió a la tercera cuerda, mientras abajo su oponente estaba rendido sobre una mesa. Sin embargo, al saltar su rival se quitó y Shawn cayó sobre el tablero, impactando su cabeza de manera impresionante contra el piso.

El personal de Pro Wrestling Tees trasladó al joven a un hospital para que pueda ser atendido de urgencia. Shaw Phoenix utilizó su cuenta de Instagram para publicar el video de su accidente y fotos de su recuperación.

“Solo recuerdo estar en la cuerda superior, luego levantarme en el piso. Imagina el peor dolor de cabeza que hayas tenido. Soy un adicto a la adrenalina, desafortunadamente no funcionó como quería”, finalizó Phoenix.

Finn Balor, una de las superestrellas de WWE, le mandó un mensaje al luchador luego de conocer el accidente.

