Copa Libertadores 2019: Facebook transmitirá partidos de Alianza Lima y Sporting Cristal 

La Copa Libertadores 2019 serán transmitidos vía Facebook. La nueva edición del torneo internacional le dará esta facilidad a los hinchas de varios equipos en Sudamérica. en Perú los aficionados de Alianza Lima y Sporting Cristal podrán ver al menos tres partidos de sus equipos en la red social.

Estos duelos también podrán ser seguidos a través de los canales de televisión que compraron los derechos, como es habitual. Tanto los 'íntimos' como los 'celestes' ya están en la fase de grupos, mientras que Real Garcilaso y Melgar deberán disputar una etapa previa.

Facebook llegó a un acuerdo con la Conmebol para transmitir algunos juegos en exclusiva, en específico los que se disputarán los jueves en la fase de grupos. La red social transmitirá 27 encuentros correspondiente a los que se den en ese día, hasta los cuartos de final, y otros 19, aún no definidos, que se disputarán martes y miércoles.

Los partidos de Real Garcilaso por la fase previa de la Copa Libertadores también serán transmitidos por Facebook para alegría de los hinchas cuzqueños.

FASE PREVIA

07 de febrero | La Guaira / Real Garcilaso vs Atlético Nacional

14 de febrero | Atlético Nacional vs La Guaira / Real Garcilaso

Fase de grupos

7 de marzo: Huracán vs. Cruzeiro - 5:00 pm

7 de marzo: LDU Quito vs. Peñarol - 7:00 pm

7 de marzo: Deportivo Lara vs. Emelec - 9:00 pm

14 de marzo: Peñarol vs. Bolivia 2 - 5:00 pm

14 de marzo: Atlético Paranaense vs. Jorge Wilstermann - 7:00 pm

14 de marzo: Emelec vs. Huracán - 9:00 pm

28 de marzo: Universidad Católica vs. Gremio - 5:00 pm

28 de marzo: G3 vs. Rosario Central 7:00 pm

28 de marzo: Sporting Cristal vs. Olimpia - 9:00 pm

11 de abril: River Plate vs. Alianza Lima - 5:00 pm

11 de abril: Flamengo vs. Bolivia 2 - 7:00 pm

11 de abril: Emelec vs. Deportivo Lara - 9:00 pm

25 de abril: Zamora FC vs. Cerro Porteño - 5:00 pm

25 de abril: Junior vs. San Lorenzo - 7:00 pm

25 de abril: G2 vs. Palmeiras - 9:00 pm

5 de mayo: Godoy Cruz vs. Universidad de Concepción - 5:15 pm

5 de mayo: Olimpia vs. Sporting Cristal - 5:15 pm

5 de mayo: Boca Juniors vs. Atlético Paranaense - 7:15 pm

5 de mayo: Jorge Wilstermann vs. Tolima - 7:15 pm