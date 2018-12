Alexi Gómez dio pistas en Instagram de su próximo club ¿Universitario? [FOTOS]

Alexi Gómez entró en la mira de un club de Sudamérica, y al parecer ya tendría un acuerdo de palabra. El mediocampista peruano viene de jugar en la última temporada de la MLS con el Minnesota United FC, y tras cumplir un corto plazo por el fútbol norteamericano regresó al Perú y se le vio en los últimos partidos de su ex club, Universitario de Deportes.

Algunos hinchas ‘cremas’ pensaban que el regreso de la ‘Hiena’ a tienda ‘merengue’ ya estaba por concretarse, siendo un jugador de la casa. Sin embargo, un giro de 180 grados podría dar su futuro futbolístico tras los últimos detalles que comparte en su cuenta de Instagram.

Desde Argentina, ha llegado la información de que Pedro Troglio, extécnico de Universitario de Deportes tendría en agenda el nombre de Alexi Gómez para que refuerce al Gimnasia La Plata en el próximo mercado de pases.

Esta información toma mayor peso luego de que el volante izquierdo comparta algunas pistas de su próximo club. En una de sus historias de Instagram, Gómez es consultado por quién es su entrenador favorito. A lo cual el jugador nacional responde “Este Señor... el gran Pedro Troglio”, adjuntando una foto cuando ambos vestían la indumentaria de Universitario de Deportes.

En otro momento de sus ratos libres, volvió a subir una imagen con la frase “A buen entendedor pocas palabras”, donde Alexi Gómez sale portando con una gorra y la imagen de un Lobo, apodo como se le conoce al club Gimnasia la Plata.

Ahí no quedaría todo, en otro pasaje de su ‘timeline’ de Instagram, el exUniversitario de Deportes subió una imagen donde portaría la camiseta del cuadro ‘Lobo’ acuñando el mensaje: “Una más, solo para conocedores... para buen entendedor, una foto más batas jaja”. Por el momento, Alexi Gómez se encuentra en Perú poniéndose a punto para no perder el ritmo futbolístico.