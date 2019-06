El adiós de Mario SalasGareca: “No es factible mi salida de Perú”Juan Carlos Oblitas se queda en la FPF

“Acabamos de hablar con él (Salas) y sí, se va, regresa a Chile. Estamos muy agradecidos con él”, dijo Federico Cúneo para poner fin a la novela Mario Salas. Lo que era un secreto a voces fue confirmado por el presidente de Sporting Cristal. El chileno no es más técnico del cuadro celeste, luego de hacer uso de su cláusula de salida para dirigir a Colo Colo, club que pagó 200 mil dólares.

La institución rimense confirmó la noticia a través de nota de prensa. “El técnico Mario Salas comunicó su decisión al club manifestando que los buenos resultados han abierto puertas que considera son las correctas para el crecimiento de su cuerpo técnico”, dice la carta emitida a través de sus redes sociales. Pero Salas no se fue sin despedirse, pues el chileno dio una última conferencia de prensa ayer en la tarde en La Florida.

“Me llevo la mejor de las impresiones de este club, que es ejemplo para el país. Tengo sentimientos encontrados, pero no tengan dudas de que quien me supla encontrará un equipo maravilloso. Me gustaría que todos los clubes sean como Sporting Cristal. Ha sido un año espectacular. Fui muy feliz aquí”, dijo Salas tras reconocer que se tomó su tiempo para decidir su futuro.

“Fue difícil decidir, pero era un reto para mí. Sporting Cristal ha sido una experiencia única en mi carrera. Soy un privilegiado de haberlo dirigido. Siento que no soy el mismo que llegó aquí”, acotó. ❧

Ricardo Gareca confirmó una vez más su compromiso con la selección nacional. El técnico llegó a Argentina para pasar con su familia las fiestas navideñas y fue interrogado sobre los rumores que aseguran que Boca Juniors anda tras sus pasos. “Que Boca Juniors manifieste algún interés, que no es nada oficial, nadie se comunicó conmigo y que ustedes estén aquí, quiere decir que puede haber algún interés, pero yo tengo contrato hasta 2021 con Perú y es muy complicado. Estoy acostumbrado a respetar los contratos”, dijo. ❧

El presidente interino de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, aseguró ayer a la prensa que en los próximo días se concretará la extensión de contrato de Juan Carlos Oblitas como director deportivo.

“He conversado con Ricardo Gareca en dos ocasiones antes de que viaje. Él me ha dado su conformidad en que todo sigue para adelante, habíamos quedado en que entre hoy o mañana estaríamos renovando la participación de Juan Carlos Oblitas dentro de la FPF”, señaló. ❧