Paolo Guerrero enfrentará a Alianza Lima por Copa Libertadores 2019

Regresa a su casa. El pasado lunes se realizó el sorteo de la Copa Libertadores 2019 y Alianza Lima quedó emparejado con el Inter de Porto Alegre; club donde milita uno de sus más fervientes hinchas, José Paolo Guerrero.

La escuadra victoriana quedó ubicada en el Grupo A de la próxima Copa Libertadores junto a River Plate, vigente campeón del torneo continental, Inter de Porto Alegre y el ganador de la llave G4 (podría ser Sao Paulo, Independiente de Medellín, Talleres de Córdoba o Palestino).

Sin embargo, ¿el 'Depredador' llegará al duelo frente a los íntimos? recordar que, la sanción de Paolo Guerrero concluye en abril y la fase de grupos se llevará a cabo a partir del 5 de marzo al 9 de mayo.

Si bien el grupo de Alianza Lima es muy difícil, lo más atractivo será ver a Paolo Guerrero disputando su primer partido oficial en el recinto victoriano.

Como se recuerda, Paolo Guerrero empezó su carrera como futbolista en Alianza Lima y siempre se ha hecho presente en el "Día del Hincha Blanquiazul". Actualmente, el máximo goleador histórico de la selección peruana no ha jugado ni un minuto en el Inter de Porto Alegre, pero entrena por su cuenta para regresar a las canchas y encarar de la mejor manera la Copa Libertadores 2019.

Revisa el fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2018

MIE 06/03: 19:30 Alianza Lima vs River Plate

MIE 13/03: 21:30 Inter vs Alianza Lima

MAR 26/03: 00:30 G4 vs Alianza Lima

JUE 11/04: 19:00 River Plate vs Alianza Lima

MIE 24/04: 19:30 Alianza Lima vs Inter

MAR 07/05: 19:30 Alianza Lima vs G4