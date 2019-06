Mannucci sale a ganar y ascender

Hugo Rodriguez

Nadie lee el futuro, pero parece que estaba predispuesto para que la tercera fecha sea la decisiva para los equipos que disputan el cuadrangular de ascenso, sobre todo para Mannucci y Cienciano que tendrán que dejarlo todo en el terreno de juego esta tarde desde las 6:00 p. m. en el Miguel Grau, para lograr estar en Primera el próximo año.

Pese a que jugarán con el resultado del primer partido entre Alianza Universidad y Santos FC, igual el panorama no está tan sencillo, porque sobre el papel los de Huánuco, ganando por dos goles de diferencia, están en Primera y no dejarán pasar esa oportunidad, lo que obliga a que trujillanos y cusqueños no se den tregua en el plato de fondo del estadio chalaco.

Las estadísticas dicen que Cienciano y Mannucci se enfrentaron cuatro veces en el año y que los trujillanos tienen ventaja de dos triunfos y un empate, contra un triunfo de los imperiales, esta es una nueva historia y ambos tendrán que poner toda la experiencia de sus jugadores para lograr su objetivo.

“Tenemos que darlo todo, no queda más opción, este tipo de partidos son complicados, es nuestra última final y hay que ganarla. Si queremos ser recordados por siempre se tiene que dejar la vida en el campo para que Mannucci suba”, dijo Niger Vega, volante tricolor.

Por su parte el experimentado Mario Tajima, señaló que Mannucci depende de sí mismo para lograr el ascenso.

“Tenemos que darnos cuenta que estamos en una posición expectante donde dependemos de nosotros. Hay que valorar todo lo que hemos hecho en el año y esta final ganarla”, indicó Tajima.

Luego dijo que hoy ganan y será un gran día para Mannucci. “Hay confianza en sacar adelante este partido, nada en la vida es fácil, pero hoy tenemos que hacer historia”, expresó.

Moneda al aire

Si al final del cuadrangular se da un empate entre Mannucci y Cienciano, según el criterio de desempate sería la moneda al aire la que determine el próximo inquilino en la Primera División, pues ambos equipos estarían empatados en todo.