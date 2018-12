Chivas vs ES Tunis EN VIVO: chocan por el quinto puesto del Mundial de Clubes 2018

VER EN VIVO Chivas vs ES Tunis se enfrentan este martes 18 de diciembre por el quinto puesto del Mundial de Clubes 2018, en el Estadio Hazza Bin Zayed (Emiratos Árabes Unidos) desde las 8:30 a.m. (hora peruana). El partido será transmitido ONLINE | EN DIRECTO por FOX Sports, además podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles del partido a través de Larepublica.pe.

Chivas de Guadalajara fue remontado por 3-2 contra Kashima Antlers, campeón de la Liga de Campeones asiática, y se quedó con la ilusión de enfrentar al Real Madrid en las semifinales del campeonato. Ángel Zaldivar adelantó a los tres minutos para el equipo de José Saturnino Cardozo, pero Ryota Nagaki, Serginho y Hiroaki Abe le dieron vuelta al resultado. Alan Pulido acortó distancias sobre el final, pero no alcanzó.

El entrenador del Guadalajara comentó que la derrota de su equipo tuvo mucho que ver con la "falta de comunicación en el campo". "Nos faltó equilibrio y orden, además de experiencia. Estamos dolidos por no superar esta etapa, pero tenemos una revancha. Estamos cabizbajos, pero tenemos un nuevo compromiso y nos jugamos el prestigio de la institución y esperamos cerrar nuestra participación en el Mundial con una victoria", señaló.

En tanto, Espérance de Tunis, campeón de la Liga de Campeones de África, cayó goleado por 3-0 a manos del anfitrión Al Ain y ganador de la Liga Árabe del Golfo, que se medirá en semifinales ante River Plate.

"Nos enfocamos en levantar la moral del equipo. El resultado del último partido no representa ni el carisma ni el juego del Esperance. Debemos quitar presión a los jugadores y confiamos en hacer una excelente actuación para despedirnos del torneo", dijo el DT Mouine Chaabani.

Chivas vs ES Tunis EN VIVO: horarios del partido

Ecuador - 8:30 a.m.

Perú - 8:30 a.m.

Colombia - 8:30 a.m.

México - 7:30 a.m.

Bolivia - 9:30 a.m.

Chile - 10:30 a.m.

Argentina - 10:30 a.m.

Uruguay - 10:30 a.m.

Paraguay - 10:30 a.m.

España - 2:30 p.m.

Chivas vs ES Tunis EN VIVO: canales de transmisión

Fox Sports

Chivas vs ES Tunis: probables alineaciones

Chivas: Raúl Gudiño, Josecarlos Van Rankin, Jair Pereira, Hedgardo Marín, Miguel Ponce, Michael Pérez, Orbelin Pineda, Isaac Brizuela, Eduardo López, Ángel Zaldívar y Alan Pulido.

ES Tunis: Moez Ben Cherifia; Sameh Derbali, Chamseddine Dhaouadi, Ayhaw Ben Mohamed, Khalil Chemmam; Fousseny Coulibaly, Franck Kom, Ghilane Chalali; Youcef Belaili, Yassine Khenissi y Anice Badri.

