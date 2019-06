Periodista dejó de ser hincha de Cruz Azul tras perder la final contra América [FOTO]

La derrota del Cruz Azul frente al América de México por la final del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX dejó a todos sus aficionados decepcionados, siendo uno de ellos el periodista de la cadena ESPN, Álvaro Morales; seguidor de la 'Máquina Cementera'.

El comunicador deportivo, tras la dura derrota de Cruz Azul ante su eterno rival, aseguró en sus redes sociales que ya no seguirá el camino de la 'Máquina Cementera'.

"Amado Cruz Azul, no tengo nada qué agradecerte y no te debo nada. Siempre he dicho que aquellos que nos amamos no nos hacemos daño, pero tú no lo entiendes", posteó Álvaro Morales en su cuenta oficial de 'Twitter'.

Hace unos días, el periodista mencionó que si 'La Máquina' no lograba vencer a las 'Águilas' y llevarse el titulo del Torneo Apertura 2018, él dejaría de ser simpatizante del club.

Destacar que, América de México se proclamó como el equipo más ganador del campeonato 'azteca' al conseguir su título número 13 de Liga, tras vencer en la final 0-2 al Cruz Azul con un doblete de Edson Álvarez.

Cruz Azul perdió la oportunidad de romper una racha negativa de más de 21 años sin trofeos nacionales.