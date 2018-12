Champions League: así quedaron las llaves de octavos de final

El 2019 aún no inicia, pero ya conocemos algunos partidazos programados para el nuevo año, ya que, tras el sorteo de los octavos de final de la Champions League, se conoció los rivales de los más grandes clubes europeos, como el actual campeón, Real Madrid, y su eterno rival, Barcelona.

Sin lugar a dudas, la gran sorpresa del sorteo fue el anuncio del retorno de Cristiano Ronaldo a Madrid, esto debido a que su actual equipo, Juventus, se enfrentará a Atlético de Madrid.

En la siguiente tabla te presentamos cómo quedaron las llaves.

La ida de los octavos de final se realizarán el 12 y 13 de febrero de 2019.

Los equipos están divididos en dos bombos. El primero está conformado por los líderes de grupo: el actual campeón, Real Madrid, Barcelona, Juventus, PSG, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayern Munich y Porto.

Mientras que el segundo bombo está integrado por Atlético de Madrid, Liverpool, Olympique de Lyon, AS Roma, AJAX, Tortenham, Schalke 04 y Manchester United.

En el caso de los equipos españoles e ingleses, como tienen representantes en ambos bombos, no pueden enfrentarse en los octavos de final, ya que así está estimado en las bases de la competición, por ello solo podrá enfrentarse a PSG, Juventus, Bayern y Porto. Ya se enfrentó a B. Dortmund en la fase de grupos.

En el caso de Real Madrid y Barcelona, teniendo en cuenta que no se pueden enfrentar en esta etapa de la competición, solo tienen tres opciones de sus posibles rivales: Manchester United, Tottenham o Liverpool.

