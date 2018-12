Christian Cueva reveló alcances de su reunión con Gareca en Rusia [VIDEO]

Christian Cueva aterrizó la noche del último viernes en el aeropuerto Jorge Chávez para disfrutar de las vacaciones y celebrar las fiestas navideñas. El mediocampista del Krasnodar conversó con la prensa y brindó alcances sobre la reunión que tuvo con el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, hace algunas días cuando lo visitó junto con su asistente técnico, Sergio Santín, en Rusia.

"Siempre cae bien que el profesor vaya a vernos, él sabe de la importancia que tiene para nosotros y está feliz porque siente nuestro respaldo", dijo Cueva para América Deportes. Según trascendió, el futbolista de 27 años no fue considerado para los amistosos de Fecha FIFA del mes de noviembre contra Ecuador y Costa Rica por una presunta indisciplina que habría cometido en la gira por Estados Unidos tras la goleada por 3-0 ante Chile.

Sin embargo, el propio ‘Aladino’ aseguró que había tenido una charla previa con el estratega de la ‘Blanquirroja’ con miras a los últimos amistosos del año. "El profesor ya lo aclaró, está todo dicho. Hubo una conversación y sabía que no estaría, pero igual no era obligación de su parte decirme si estoy o no, son sus decisiones", agregó.

Christian Cueva está volviendo de a pocos a recuperar su nivel. Luego de la participación con la selección peruana en el Mundial Rusia 2018, el volante dejó Sao Paulo para fichar por el Krasnodar donde le costó la adaptación. Pese a ello, fue llamado para los duelos ante Holanda, Alemania, Chile y Estados Unidos hasta quedarse fuera de la lista para los encuentros frente a Ecuador y Costa Rica.

Dato: Christian Cueva ha tenido presencia en 23 partidos con Krasnodar en lo que va de la temporada y marcó un gol.