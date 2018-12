Gabriel Costa: "Es lamentable que no exista la diferencia de goles"

Su gambeta, velocidad y olfato goleador, fueron capaces de silenciar el estadio Alejandro Villanueva y hacer que la ilusión del hincha de Sporting Cristal por lograr el título nacional aumente.El 'Gabi' fue la figura la noche del último miércoles, siendo la pieza clave para la goleada de 4-1 que Cristal le propinó a Alianza Lima.

Sin embargo, le incomoda que el abultado resultado no le sirva de mucho a Cristal, debido a que en esta final no existe la diferencia de gol. Un aspecto que ha generado polémica y Costa no fue la excepción y mostró su malestar.

En declaraciones al programa Menú Deportivo, que se transmite por UCI TV, Costa señaló: " Es lamentable que no haya diferencia de goles, pero nosotros estomas preparados para ganar el partido, así que vamos a ir con todo el domingo, es un partido diferente y no hay que guardarse nada".

Siendo consciente de la obligación de los íntimos por ganar y forzar un tercer partido, 'Gabo' señaló que el encuentro será mucho más difícil que el primero: " Nos jugamos el campeonato y pienso que va a ser un partido muy complicado, lleno de emociones y con mucha carga mental, por eso hay que estar descansados y preparados para cuando llegue el momento de jugar", señaló.

Además el ex Alianza Lima, Habló de su buen momento: " Estoy creciendo de apoco y tengo para seguir creciendo por eso no sé si el mejor año pero contento en lo personal y ojala el domingo podamos cerrarlo en lo grupal".

Finalmente Gabriel Costa se refirió a su pasado en Alianza Lima, equipo que defendió entre los años 2014 y 2015. "Agradecido a Alianza ahora estoy defendiendo los colores de Cristal y voy a dar todo por la celeste. Toca descansar para llegar bien al domingo y hacer el mejor juego posible como lo venimos haciendo en el año, así que estamos tranquilos. Fue lindo partido el del miércoles y lo importante que nos llevamos los tres puntos", sentenció.