Sporting Cristal: En Chile aseguran que Mario Salas dirigirá a Colo Colo

A pocas horas de la segunda final del Torneo Descentralizado 2018 entre Alianza Lima y Sporting Cristal, toda la atención en tienda rimense está en lograr su título nacional número 19. No obstante, en Chile aseguran que Mario Salas dejará la institución cervecera a fin de año.

Y es que el estratega chileno es favorito para ser el nuevo entrenador de Colo Colo y la prensa del país del sur maneja la versión que Salas ya tendría todo arreglado con el cuadro del 'cacique'.

José Antonio Acosta, periodista de 'La Tecera' de Chile, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que da cuenta del acuerdo que ya habrían alcanzado Colo Colo y Mario Salas.

"Mario Salas ya acordó todo con Colo Colo y será anunciado la próxima semana. Y el Vasco Arruabarrena sigue siendo la principal opción en la UC. No está descartado", suscribió el hombre de prensa.

Esto se suma a unas recientes declaraciones de un referente de Colo Colo. Esteban Paredes dio el visto bueno para la llegada de Salas al club 'Albo'.

"Creo que es el candidato de todos. La referencia que tengo es que trabaja bien; es ofensivo, tiene carácter, y eso es lo primordial en un técnico para Colo Colo", declaró el futbolista chileno.

Qué dice Cristal

En entrevista con RPP, el gerente de Sporting Cristal, Carlos Benavides, mostró su incomodidad por la atención generada por la potencial partida del DT.

"Yo no voy a estar hablando cada cinco días de los temas de Colo-Colo, son problemas de ellos. Nosotros no tenemos nada que hacer, si Colo-Colo quiere a Mario Salas tienen que hablar con él y les dirá si quiere ir. Los temas de ese club no deberían perjudicar o distraer el día a día de Sporting Cristal", sentenció el dirigente celeste.