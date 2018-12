Carlos Tévez tras ser suplente en la final: "Me tocó jugar muchas, no estar del otro lado"

El cierre de temporada tanto para Boca Juniors como para Carlos Tévez en particular no fue el más deseado. La dura caída en la final de la Copa Libertadores 2018 frente a River Plate, disputada en el 'Santiago Bernabéu', pegó fuerte en el mundo 'Xeneize' y, sobretodo, en el 'Apache'.

El referente boquense ya está de vacaciones después del golpe que significó no haber podido levantar la séptima Libertadores con Boca Juniors; pero antes se dio tiempo para desahogarse ante la prensa.

"Es muy difícil hablarle a la gente después de perder una final. Estamos con bronca, odio, y pensar que pierdes una final con River no es algo de todos los días. A la gente de Boca, agradecerle por todo el cariño. Pedir disculpas no, porque dimos todo. El agradecimiento es muy grande, no alcanza con palabras, me quedo corto", atinó en primera instancia, Carlos Tévez.

'Carlitos' no logró sumar minutos en el 'Santiago Bernabéu' y le tocó sufrir los 120 minutos sentado en el banquillo 'Xeneize'. Por ello, Tévez, quien casualmente se pronunció mientras el presidente del club, Daniel Angelici, anunciaba que Guillermo Barros Schelotto no continuaría al mando del club, no demoró en expresar su bronca.

"He jugado muchas finales. He ganado muchísimas, he perdido otras. Pero me tocó jugar muchas, no estar del otro lado. La sensación de impotencia de no poder ayudar a mis compañeros es más grande", manifestó el 'apache'.