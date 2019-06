Milan cayó 3-1 ante Olympiacos y quedó eliminado de la Europa League

AC Milan cayó 3-1 ante Olympiacos en la última jornada de la fase de grupos en la Europa League. Este resultado dejó a los italianos fuera del torneo, lo que es considerado en Italia como un nuevo fracaso del equipo dirigido por Genaro Gattuso.

El senegalés Pape Cisse abrió el marcador para el equipo griego en el minuto 60 con un cabezazo dentro del área pequeña. Después, con un gol absurdo, el 2-0, en propia meta obra de Cristian Zapata.

Milan logró el tanto del descuento por obra de Zapata, quien se reivindicaba por su error. Sin embargo, Konstantinos Fortounis, desde el punto de penalti a falta de nueve minutos, certificó la crisis del conjunto italiano.

Los dirigidos por Gatusso ahora solo podrán competir por la liga italiana, muy alejados del líder Juventus, y en la Copa Italia.

