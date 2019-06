Sporting Cristal: A toda Costa

Miles de personas inmóviles. Con la garganta desgastada y empapados de sudor. Esta vez sus corazones palpitaban, pero no de emoción, sino de rabia e impotencia. Así terminó el hincha de Alianza Lima, en una noche que anhelaba como inolvidable, pero terminó en pesadilla.

En el campo, un equipo festejaba y solo se escuchaban los gritos de felicidad de los once jugadores y el banco de suplentes. Ahora estamos describiendo a Sporting Cristal. Un equipo que no estuvo acompañado de su hinchada pero no se amilanó ante la adversidad y se impuso con la fuerza que significa tener como líder a un ‘Comandante’, como es su técnico, Mario Salas.

Cristal impuso su juego, demostró por qué fue el amo y señor en este año ganando dos títulos consecutivos (Torneo de Verano y Apertura). Los celestes fueron capaces de dejar a los íntimos de rodillas. Con una gran actuación de Gabriel Costa, paradojas de la vida un exjugador blanquiazul. El uruguayo dio dos asistencias y anotó también, consagrándose como la pieza clave para golear por 4-1 y poner a Cristal a un paso de la gloria. Un empate este domingo le permitirá alzar el título nacional.

Los primeros minutos fueron para Alianza. Luis ‘Cachito’ Ramírez , quien reemplazó al delantero Mauricio Affonso, pudo anotar. Un falso ‘9’ que casi se hace realidad. Kevin Quevedo por la izquierda inquietaba a la defensa rival.

Sin embargo, a los 6’ Gabriel Costa por la derecha deja en el camino al lateral blanquiazul, Francisco Duclós para centrar y permitir que Marcos López empuje el balón y anote el 1-0. Silencio, solo unos pocos festejan.

Diez minutos después, Costa realiza un tiro libre y Renzo Revoredo anota el 2-0. De nuevo silencio en Matute. Incluso el árbitro Diego Haro le anuló un tanto a los celestes porque interpretó que López estaba en posición adelantada, cuando el capitán rival, Rinaldo Cruzado, los estaba habilitando. Así de imponente fue Cristal en el primer tiempo.

Más celebraciones

Si en el primer tiempo el arquero de Cristal, Patricio Álvarez, se mostró dubitativo, cambió en la segunda parte. Le detuvo un mano a mano a Alejandro Hohberg. Antes impidió un rebote a Janio Pósito. Tres tapadas claves en menos de dos minutos, pero igual los íntimos, de tanto insistir, descontaron con un gol de Christian Adrianzén a los 37’, que se desvió en Merlo.

Pero la esperanza se esfumó rápido. Dos minutos después, Costa anotó el 3-1 con un lujo por encima de Butrón y Fernando Pachecho selló la goleada que acerca al título nacional a un equipo que es liderado por un ‘Comandante’.