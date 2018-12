Riquelme sobre River Plate: "No es lo mismo jugar para ganar una copa que por no descender" [VIDEO]

Uno de los máximos ídolos de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, tuvo polémicas comentarios este martes sobre la derrota de los 'xeneizes' ante River Plate en la final de la Copa Libertadores que se jugó en Madrid el pasado domingo.

El exfutbolista resaltó los logros internacionales que ha conseguido el club y manifestó que pese a la derrota, River Plate nunca fue superior en el partido.

"Hay diferencias entre jugar un mano a mano por ganar una Copa Libertadores o un mano a mano por no descender. Hay mucha diferencia. No es igual jugar una final de Copa Libertadores para saber si soy el mejor o si juegas un partido contra Belgrano, como le pasó a ellos, para descender o no. Boca nunca llegó a esa situación (de descender) y espero que nunca nos toque", disparó Riquelme.

El exjugador de 40 años evitó criticar los presuntos errores del entrenador Guillermo Barros Schelotto en la final copera y tampoco habló sobre la continuidad del 'Mellizo' al frente del equipo Xeneize. "Eso pregúntele a los dirigentes", soltó.

Román destacó la importancia de que Boca haya llegado al encuentro decisivo. "Soy agradecido a este equipo, a este club y a los dirigentes que lo llevaron a este club a la final. El único partido que podés perder es el último, porque Boca tiene la obligación de jugar todos los partidos de la Libertadores".