El radical pedido de Mario Salas a la prensa durante conferencia [VIDEO]

Mario Salas se encuentra pensando en la final del Descentralizado 2018 entre Alianza Lima vs Sporting Cristal. Sin embargo, el entrenador rimense amenazó con retirarse de una conferencia de prensa. El video está en Youtube.

Este viernes, el director técnico declaró a los medios de comunicación sobre el primer encuentro para definir el título del campeonato nacional. En una de las preguntas que estaba haciendo una periodista, Salas detuvo la conferencia de manera sorpresiva.

La razón del entrenador chileno de parar la rueda de prensa fue por un celular que estaba vibrando. Según él, el dispositivo estaba sonando. Las imágenes se ven en Youtube.

“Está sonando un celular. Ustedes saben lo que hago cuando suena un celular”, indicó Mario Salas, “en este momento me debería levantar e irme”.

No obstante, indicó que no lo iba a hacer, pero avisó que “el próximo que suene, me levanto y me voy”. El responsable del celular intentó justificarse, pero el DT de Sporting Cristal fue tajante al decir “apáguelo”, una orden que todos los periodistas en el lugar acataron para continuar la conferencia de prensa, como se ve en Youtube.

Asimismo, Mario Salas indicó sentirse con ganas de volver a jugar un encuentro oficial después de varias semanas. Asimismo, añadió que el rendimiento de su equipo en el año fue “espectacular”. “Yo no sé si un club lo podrá hacer hacer de acá a un tiempo o si ya se hizo antes. Nuestro único foco es ganar en Matute”, declaró sobre el próximo partido contra Alianza Lima.