Liverpool vs Napoli EN VIVO Y EN DIRECTO: partido clave en Anfield por Champions League

Liverpool vs Napoli EN VIVO Y EN DIRECTO HOY desde las 3:00 p.m. (hora peruana) vía Fox Sports en Anfield por la fecha 6 del Grupo C de la Champions League 2018/19. En juego el pase a los octavos de final. También podrás seguir ONLINE a través de LaRepublica.pe.

Liverpool vs Napoli: por un boleto a la siguiente fase de Champions League

El equipo de Carlo Ancelotti es líder del Grupo C con 9 puntos, pero no se puede dar el lujo de perder sino quedará fuera de Europa, siempre y cuando PSG se imponga en su visita a Estrella Roja.

Los 'Reds', por su parte, son terceros en su zona con 6 unidades y urgen de un triunfo si no quieren pasar de jugar la final de Champions League la temporada pasada a quedar eliminados en la primera ronda.

¿Cómo llegan Liverpool vs Napoli?

Liverpool viene en buena forma tras golear por 4-0 al Bournemouth con un triplete del jugador que está llamado a marcar la diferencia: Mohamed Salah.

En Italia, Napoli aplastó por igual marcador al modesto Frosinone y siguen escalando posiciones en la Serie A.

Liverpool vs Napoli: último antecedente entre ambos en Champions League

En qué horarios jugarán Liverpool vs Napoli | Champions League

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 3:00 p.m.

México, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Guatemala: 2:00 p.m.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 4:00 p.m.

Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile: 5:00 p.m.

Canales para ver el Liverpool vs Napoli | Champions League

Fox Sports

Champions League App

beIN Sports

Esporte Interativo Plus | Brasil

RMC Sport 2, RMC Sport en direct | Francia

DAZN | Alemania

SKY Go Italia, Sky Calcio 3, Sky Sport Arena | Italia

Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3 | España

Univision Deportes En Vivo, Univision NOW, B/R Live, Univision Deportes, Univision | Estados Unidos

Liverpool vs Napoli | Alineaciones probables

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané.

Napoli: Ospina; Maksimović, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Hamšík, Ruiz; Insigne, Mertens.

