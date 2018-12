Guillermo Barros Schelotto: "Lo único que tengo es tristeza"

Intentar hablar, pero la voz se le entrecortaba. El técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto no pudo ocultar sus ganas de llorar. Ese dolor era inevitable, luego de perder la final de la Copa Libertadores ante el rival histórico como lo es, River Plate.

El estratega 'Xeneixe' hizo un análisis de esta dolorosa derrota, descartó que que haya sido una ventaja, la prolongada espera que se dio para disputar este partido, producto a que el encuentro fue suspendido por la agresión que sufrieron sus futbolistas cuando llegaron al estadio Monumental de River.

" Lo único que tengo es tristeza por no haber ganado la Copa Libertadores y no llevarle el trofeo a los hinchas de Boca. Durante los 90 minutos, ninguno superó al otro. En el alargue, la expulsión de Wilmar Barrios le facilitó las cosas a River", señaló Schelotto.

Asu vez, el ex futbolistas de Boca Juniors, descartó la la prolongada suspensión del partido, haya favorecido a uno de los dos equipos: " : El mismo partido se iba a dar en la cancha de River o en cualquier estadio. En el primer tiempo manejamos bien la pelota, River no tenia espacios nos manejamos bien. Hsta el empate de River fue un partido parejo. Nosotros con un hombre menos, River tomó el protagonismo.

También, el estratega argentino, confesó cuál fue el mensaje que le brindó a sus pupilos, tras culminar el encuentro: " Les dije que me había sentido representado Me habia sentido representado por el gran partido que realizaron, creo que fue partido parejo. La verdad que me sentí identificado, nadie se guardó nada".

Guillermo, también se refirió al reclamo de la dirigencia de Boca Juniors que le presentó al TAS para pedir los puntos del partido, luego que se suspendiera por la agresión de los hinchas del club 'Millonario': " En lo deportivo para mí está terminado, River es el campeón. La Conmebol la medida que debe de tomar, es para evitar que estos hechos no sucedan más. No es normal que tiren una piedra al bus. Ojala en algún momento puedan cambiar esas cosas".