UFC 231: Kyle Nelson se sintió ganador, celebró antes de tiempo y perdió [FOTOS]

La pelea entre Kyle Nelson y Carlos Ferrerira dejó una gran enseñanza a los asistentes de UFC 231 luego que Nelson 'le diera vida' a su rival en el primer round.

En el primer asalto, Nelson mandó a la lona e intentó rematar con un derechazo a un sorprendido Ferreira, que solo atinó a defenderse con las piernas.

En lugar de terminar con la pelea, Nelson se paró a celebrar, olvidando a su aparentemente derrotado rival, que se paró para continuar con la pelea.

En el segundo asalto, Ferreira consiguió derribar a su rival y él sí que no jugó. Se puso encima y procedió con el ground and pound, lo que Nelson no hizo, el brasileño sí, y con esto se llevó la victoria.

Aunque muy tarde, Nelson aprendió que las peleas solo se terminan cuando la campana suena.

LA VICTORIA DE FERREIRA