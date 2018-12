Llegar a la final del torneo Descentralizado ha provocado que el hincha de Alianza Lima viva una algarabía sin límites. Han pasado más de 24 horas del triunfo ante Melgar, pero los festejos continúan. Sin embargo, quien ha mantenido la cordura es el técnico Pablo Bengoechea.

El ‘Profesor’ no solo hizo prevalecer la calma, si no que también fue sincero en la conferencia de ayer al ser interrogado por el polémico gol del volante ‘Rojinegro’, Christofer Gonzales, quien remató de larga distancia y el balón ingresó al arco rival. No obstante, la velocidad del esférico hizo que el juez Joel Alarcón piense lo contrario y no convalide el tanto.

“El árbitro estuvo lejos de la jugada. Reconozco que fue gol de Melgar, pero desde su ubicación no lo vio. Lo que pasó está mal pero es entendible porque fue una jugada muy polémica. Desde mi posición no veo muchas cosas, ser árbitro es dificilísimo, el jugador es muy vivo, reclama todo. Si hubiese VAR se resolvía eso. Pero el error pasa mucho”, declaró Bengoechea.

El estratega uruguayo también opinó sobre Sporting Cristal, quien será su rival en la final del certamen. “Si gana Cristal, podemos decir que llegamos cansados. Y si ganamos nosotros, Cristal puede decir que la inactividad influyó. Todo es excusa. El miércoles nos vamos a enfrentar dos equipos que han hecho muchos méritos para entrar a la final y por están en la definición”.

Por último, Bengoechea habló sobre el su continuidad en Alianza Lima: “ Tengo que ir a Uruguay y decidiré si sigo o no en Alianza. Igual pase lo que pase estoy muy agradecido a Alianza y a los jugadores por todo lo que hemos vivido”.

Desea el bicampeonato

Quien también habló con la prensa, fue el delantero Janio Pósito, quien anotó los dos goles ante Melgar. “En lo personal, estoy muy contento, pero lo estaré mucho más si ganamos el bicampeonato. Vengo trabajando desde abajo para seguir progresando como futbolista. Este año ha sido muy importante para mí en mi corta carrera futbolística”. ❧

Sabía que...