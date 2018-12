Cueva se defiende: "No metería trago o cerveza a la concentración"

Dio su descargo. Christian Cueva no fue convocado para la última fecha doble de la selección peruana donde se enfrentó a Ecuador y Costa Rica. Se especuló que esto se debió a un acto de indisciplina que 'Aladino' habría cometido en Estados Unidos, pues este se defendió y descartó dicha versión.

En diálogo con Fox Sports Radio Perú, Cueva negó rotundamente que haya cometido alguna falta. "No metería trago o cerveza a la concentración, así como se está diciendo. Sería una falta de respeto. Nunca hubo un acto de indisciplina, me siento muy tranquilo", precisó el jugador de Krasnodar de Rusia.

Asimismo, tuvo palabras para Ricardo Gareca: "No quiero que siempre digan que porque él viene yo cambio, porque yo desde antes me he estado esforzando para tratar de conseguir lo que yo quiero, de poder jugar, de poder conseguir un gol".

Christian Cueva calificó al 'Tigre' como su "padre futbolístico", dando a entender que la relación entre ambos sigue en los mejores términos.

"Para mí, siempre va a ser importante tener conversaciones con él. Es como un psicólogo deportivo que anda pendiente de nosotros. Si te sientes mal, te dice que que confíes en él. Es un padre futbolístico para mí", sentenció.