Julio César Uribe y su drástica posición sobre el caso Fuentes-Torres [VIDEO]

En la previa del Alianza Lima vs Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA, mucho se habló del problema ocurrido entre el DT 'Dominó' Hernán Torres y su futbolista Jean Pierre Fuentes, quien fue separado del equipo.

Según versiones periodísticas, el entrenador le habría recriminado con palabras subidas de tono a Fuentes su error en el tercer gol de Alianza Lima en Matute, y este no se habría callado. Inclusive indican que Hernán Torres se habría metido con la madre de Aldair Fuentes, hermano menor de Jean Pierre.

Ante esta situación, Julio César Uribe, quien pasó algo similar con Édison Chará cuando dirigió a Cienciano, tomó la palabra y aseveró que los entrenadores no pueden faltar de esa manera el respeto a sus jugadores.

Esto ocurrió entre Julio César Uribe y Chará

"Para no justificar al jugador ni al técnico, uno siempre tiene que ponerse en el medio. El futbolista puede estar desatento en algunas jugadas, no la puede leer bien, se puede equivocar y ahí el técnico tiene que corregir. Si consideras que su producción no está siendo puntual, determinas un cambio", comenzó diciendo en Fox Sports Radio Perú.

"Ante la equivocación reiterada del jugador, te ofuscas y le mentas la madre porque puedes decir 'eres muy malo, étcetera', pero si le mentas la madre, de manera directa, ya pasaste la línea. Y bueno, a mi cuando me tocó ser fuerte yo no menté la madre. Lo dije de otra forma que da la sensación, pero a la madre jamás", agregó.

Luego dijo qué hubiera hecho él si hubiera sido Jean Pierre Fuentes: "Si así fuera, el jugador tiene el derecho a meterme un cabezazo. Yo me pongo en el lugar del jugador, y a mi me tocan a mi madre, le arranco la cabeza. A la madre no se toca, hermano", sentenció.