Vicepresidente de la FPF ataca a Juan Matute

La detención del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo por el caso de los 'Cuello Blancos del Puerto' ha generado una inestabilidad en el directorio de la FPF. En primer lugar no estaba claro, quien asumiría las riendas de esta entidad deportiva.

Ahora se ha hecho relucir los conflictos internos que existen entre los dirigentes. Ello lo dejó en claro el segundo vicepresidente de la FPF, Franklin Chuquizuta, quien no dudó en acusar al secretario general de la Federación, Juan Matute de hacer prevalecer sus intereses personales.

"Es lamentable que un trabajador que tenía la confianza del directorio haya impuesto sus intereses personales y sobrepasado las normas del estatuto", señaló Chuquizuta cuando fue consultado por el desempeño de Matute.

Luego Chuquizuta dejó en claro, quien es el que debe asumir las riendas de la FPF, hasta que se solucione la situación de Oviedo, quien tiene una detención de 15 dias: " Corresponde que Agustín Lozano asuma la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol y tenemos que dar cuenta a Conmebol y a FIFA que por orden estatutario está asumiendo la presidencia".

Agregó: "No estamos desacatando nada, no estamos yendo contra ninguna norma, simplemente acatamos lo normado por nuestros estatutos y estos organismos (Conmebol y FIFA) tienen que aceptar. Aquí se trata simplemente de respetar lo establecido, yo no tengo ambición de poder para nada, al igual que Agustín Lozano".

Finalmente se refirió a los pasos a seguir. "Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la confianza respectiva en Conmebol y FIFA para esta nueva administración. Luego tenemos que entablar los lazos de relación directa con la ADFP y la Segunda".