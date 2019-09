Hernán Torres decidió separar a Jean Pierre Fuentes por una fuerte discusión

Un día antes del duelo decisivo ante Alianza Lima por el pase a la final del torneo 2018, en Melgar ha ocurrido un terremoto interno que podría afectar el rendimiento dentro del campo. Cuando todos piden unión, se ha roto la tranquilidad. El técnico colombiano Hernán Torres decidió separar a Jean Pierre Fuentes -titular en el duelo de ida en Lima- por una fuerte discusión.

“Fuentes no está en la nómina para mañana (hoy) ante Alianza Lima, pero no es lo que se está hablando. Autorizo para que le hagan la pregunta a los jugadores, al gerente o al cuerpo médico y digan qué fue lo que dije y cómo me expresé a ver si es verdad lo que están hablando. Él (Fuentes) se disgustó por una situación que yo como técnico la tengo que manejar con mis jugadores, con códigos que puedo tener como entrenador y es algo que se maneja a la interna”, afirmó Torres.

Trascendió que el DT le increpó a sus jugadores el martes pasado que un jugador con ‘poca experiencia’ como Aldair Fuentes les anotara el 3-3 con algunos duros calificativos. Jean Pierre, su hermano, salió en defensa y entraron a una acalorada discusión.

Después, Torres junto a su comando técnico decidió separar a Fuentes del plantel, con lo que hoy no será tomado en cuenta. Algunos jugadores del plantel rojinegro no están de acuerdo con esta determinación.

“¿Que se haya llegado a la falta de respeto?, me extraña que haya ese tipo de expresiones, si fue él (Fuentes), pienso que somos jugadores mayores y no ‘niñitos’. Son conjeturas que se hacen, de pronto por las circunstancias, pero no se molestó por lo que están diciendo, sino por otra cosa”, dijo.

Mientras tanto, Fuentes rompió su silencio, pero no quiso dar mayores detalles. “No soy loco para reaccionar así. Ya después hablaré y contaré todo”, señaló. Hoy es un duelo decisivo para el cuadro rojinegro ya que nuevamente tentará por conseguir el título si es que supera la llave ante Alianza Lima. En 90 minutos van a decidir el destino de su temporada.

En cifras

27 años tiene el volante Fuentes, quien se formó en Alianza Lima.

2015 salió campeón Melgar tras superar en la final a Sporting Cristal.