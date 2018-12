WWE: Dynamite Kid, ex miembro de los 'Bulldogs Británicos', falleció este miércoles

Thomas Billington, conocido por los fanáticos de la lucha libre profesional como Dynamite Kid, falleció a los 60 años de edad. La familia del exluchador británico confirmó la noticia a los medios y WWE publicó una nota en sus redes sociales para recordar su historia en la compañía.

Por ahora se desconocen las causas de la muerte del hombre nacido en Lancashire Inglaterra, aunque se conoció que ya estaba mal de salud. El luchador perdió la vida el mismo día que celebraba su cumpleaños.

"Me entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Tom Billington, 'Dynamite Kid'", informó a la prensa Davey Boy Smith Jr., sobrino de la ex figura de la World Wrestling Entertaiment (WWE).

Thomas Billington, junto a su primo Davey Boy Smith, formaron la pareja conocida como The British Bulldogs (Los Bulldogs Británicos). Ambos en Wretlemania II lograron los títulos en pareja de la WWF en 1986. La pareja británica venció esa noche al Dream Team de Brutus "The Barber" Beefcake y Greg Valentine.

"WWE extiende sus condolencias a la familia, amigos y fanáticos de Billington", escribió la empresa de lucha libre en la nota publica en el portal oficial.

WWE is saddened to learn that The Dynamite Kid has passed away. https://t.co/r41WiVPrOb