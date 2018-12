Seattle Sounders quiere reforzarse con otro mundialista peruano

Con el fin de tener mayor continuidad para seguir como titular en la selección peruana, Miguel Trauco estaría dispuesto a cambiar de club. El lateral izquierdo ha tenido un bajón en los últimos meses al no ser tomado en cuenta en el Flamengo. Ahora desde la MLS, el Seattle Sounders lo tiene en su radar y podría acompañar a Raúl Ruidíaz.

Según el periodista Niko Moreno que sigue todos los pormenores de la MLS, Miguel Trauco “es considerado un objetivo de Seattle Sounders FC”. Sin embargo, recalcó que el precio del peruano es un poco alto, pero su habilidad con el balón y buena entrega de pases es un plus que puede ayudar a concretar su traspaso.

Si todo llega a buen puerto se podría convertir en el compañero de Raúl Ruidíaz, con quien también comparte momentos en la selección peruana dirigida por Ricardo Gareca. Incluso ambos jugadores ya coincidieron en Universitario de Deportes ,en el 2015-2016.

De esta manera el aún jugador del Flamengo sería el octavo peruano que milite en la MLS en la actual temporada. Miguel Trauco se sumaría a Alexander Callens, Yoshimar Yotún, Raúl Ruidíaz, Carlos Ascues, Andy Polo y Yordy Reyna.

I can confirm per my sources, that the 26 year old LB Miguel Trauco is considered a Seattle Sounders FC target. However, it's my opinion that his price tag is a bit high despite being very good pushing on to the final third, having good ball skills and good delivery in passes.