Joazinho Arroé a un paso de firmar por Alianza Lima

A un paso de Matute. Pese a que Alianza Lima se encuentra jugando las semifinales de los Playoffs del Torneo Descentralizado, la directiva íntima ya trabaja pensando en la siguiente temporada, y están a punto de cerrar su primer fichaje.

El elegido sería Joazinho Arroé, quien este año pese a luchar por salvar el descenso con el Sport Boys fue uno de los jugadores que más sobresalió. Por ello, Alianza Lima ve con buenos ojos su regreso a La Victoria.

El propio Arroé reconoció que está a punto de estampar su firma: "No voy a negar que estoy cerca de concretar una oferta, no me gusta hablar antes. Por respeto a la institución que es Alianza Lima, a los jugadores que están jugando ahora y luchando por el título. Pero no voy a negar que todo está encaminado", dijo en 'Toque y Taco' de Radio Ovación.

Joazinho Arroé disputó un total de 32 partidos con Sport Boys y fue una de sus principales armas en ataque. El volante nacional regresaría a Alianza Lima para tener su revancha personal luego de pasar sin pena ni gloria en los años 2011 y 2012.

Dato: Joazinho Arroé tiene 26 años de edad.