¿Beto da Silva vuelve a Sporting Cristal? Delantero dio tajante respuesta

Beto da Silva podría ser uno de los grandes refuerzos que tenga Sporting Cristal para la temporada 2019. El actual atacante del Tigres de México confirmó que estuvo en contacto con algunos equipos del Perú, pero que se primera opción es volver al conjunto rimenese.

En un entrevista con Gol Perú, Luis Humberto da Silva Silva reveló que entre los clubes que lo contactaron fue Alianza Lima, pero que había priorizado quedarse en el Tigres de la Liga MX.

“No voy a mentir. He tenido conversaciones con equipos de Perú, y agradezco que me hayan tenido en cuenta, pero ya había priorizado quedarme en México. Pero no quiere decir que en cualquier momento pueda regresar”, manifestó el delantero de 21 años.

Luego de ese comentario, Beto da Silva afirmó que de volver al fútbol peruano, su primera opción será Sporting Cristal, ya que la hinchada siempre le muestra su cariño y está identificado con el club.

“Mi primera opción y prioridad en Perú es Sporting Cristal porque ya he jugado ahí, porque la gente me quiere y me escribe. Pero tengo que ver si el entrenador me necesita porque si quiero tener continuidad tengo que ir a un club donde tenga oportunidad”, dijo el exfutbolista del PSV Eindhoven.

Como se sabe, en las últimas horas se ha rumoreado de que Emanuel Herrera dejará La Florida para fichar por el Atlético Nacional de Colombia. Esto le dejaría la puerta abierto a Beto da Silva en Sporting Cristal, ya no goza de la confianza del técnico de Tigres.

Miembros del comando técnico de la selección peruana se comunican con Beto da Silva

"Me dijeron que estaba jugando en un torneo de mucho nivel y que necesitaba continuidad, las lesiones no me lo permitieron pero siempre doy el máximo para dar buena impresión. Los de la selección peruana siempre me preguntan cómo estoy y quieren que tenga continuidad", agregó Da Silva.