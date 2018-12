Lokomotiv Moscú: compañero de Jefferson Farfán fue hallado sin vida

El fútbol ruso está de luto. El club, Lokomotiv Moscú de Jefferson Farfán, anunció este martes en su cuenta oficial de Twitter, el fallecimiento del juvenil Alexey Lomakin quien fue encontrado sin vida el lunes tras desaparecer de su domicilio.

"Al FC Lokomotiv le entristece informar que el jugador del Lokomotiv Sub-21 Alexey Lomakin murió en Moscú. Estamos impactados por la tragedia. El FC Lokomotiv quiere expresar su más profundo pésame a la familia y amigos de Alexey", expresó el club en su cuenta de Twitter.

Las circunstancias de la muerte del futbolista de 18 años, unas de las promesas del fútbol ruso, ha causado conmoción en Moscú, puesto que, se encontraba en extrañas circunstancias. Lokamin, que estaba bajo un tratamiento médico por una lesión sufrida hace un mes, salió de su casa y a las horas fue encontrado sin vida.

La familia puso la denuncia de su desaparición al no volver a casa, según un medio de ese país, su madre intentó comunicarse telefónicamente con su hijo pero estaba apagado. Las causas están en investigación por parte de las autoridades quienes no descartan el asesinato, según el portal Sport de España.

Aunque hay una pista que la policía maneja: un taxi donde hallaron su teléfono y una mochila. Sin embargo, el portal Meduza de Rusia cree que Alexey falleció congelado a principios de diciembre (en estos momentos, el clima bordea los -3°).

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un sentido mensaje de condolencias para el club, la familia y amigos de Alexey Lomakin, ofreciendo cualquier colaboración del máximo ente del fútbol mundial.

FC Lokomotiv is saddened to report that Loko U21 player Alexey Lomakin has died in Moscow. The investigation is on.



We are shocked by the tragedy. FC Lokomotiv would like to express our deepest condolences to the family and friends of Alexey. pic.twitter.com/BHhokwtsOP