¿Messi y Cristiano juntos en el Bernabéu para el River-Boca?

El fútbol los volvería a unir. La Final de Copa Libertadores 2018 entre River Plate y Boca Juniors que se disputará este domingo 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu contaría con la presencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Según publica el diario español AS, ambos se reencontrarían tras la salida del portugués a la Juventus de Italia y sería nada menos que en el palco del feudo del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo aún no confirma su presencia, pero el mencionado medio indica que este pidió sus entradas directamente a la 'Casa Blanca'; mientras que Lionel Messi recibió sus tickets por parte de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

¿Cuáles son sus cronogramas? Ronaldo jugará el viernes contra el Inter de Milán en una nueva fecha de la Serie A de Italia y luego volaría a Madrid para pasar el fin de semana y acudir a la Superfinal de Copa Libertadores.

Messi, por su lado, enfrentará al Espanyol el sábado en Cornellá y viajará a la capital española el mismo domingo en la mañana.

AS agrega que así como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo otras figuras del fútbol mundial han solicitado facilidades para no perderse el River Plate vs Boca Juniors en el Santiago Bernabéu.