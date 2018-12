Polémico árbitro fue designado para dirigir el Melgar vs Alianza Lima

CONAR designó al árbitro que será el encargado de dirigir la segunda semifinal del Descentralizado 2018 entre Melgar y Alianza Lima en Arequipa. Joel Alarcón es el referí que deberá impartir justicia en este decisivo encuentro.

Sin embargo, esta designación no vino exenta de polémica pues Alarcón tuvo un altercado con Alianza Lima en un partido del mes de octubre ante UTC en Cajamarca. ¿Qué sucedió?

Tras la victoria del cuadro íntimo por 1 a 0, las declaraciones de Leao Butrón una vez cpncluido el encuentro no fueron las más felices, pues acusó al árbitro de ser "malcriado". Al día siguiente, y tras ser consultado por la prensa, el arquero blanquiazul detalló que Alarcón lo había amenazado de "complicarle el partido si quería".

"Si yo dijera que me está amenazando porque me va a botar estaría quedando como un ridículo. Me dijo que si quería me podía complicarme el partido si le daba la gana. Creo que Joel no ha medido su palabras", indicó en ese entonces Butrón.

Cabe recordar que tras un reclamo de Melgar, el árbitro original de la primera semifinal, Michael Espinoza, fue cambiado por Kevin Ortega. El cuadro 'rojinegro' denunció que Espinoza había recibido una sanción por parte de CONMEBOL por haber tenido una mala actuación en el partido amistoso entre Chile y Honduras. No obstante, Alianza Lima no se ha manifestado aún sobre la elección de Alarcón.