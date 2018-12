Manchester City vs Watford EN VIVO ONLINE: duelo por la jornada 15 de la Premier League

VER EN VIVO | Manchester City vs Watford se juega este martes 4 de noviembre en el Estadio Vicarage Road. Este duelo arrancará desde las 3:00 pm (hora peruana) por la jornada 15 de la Premier League. Será transmitido vía ESPN para toda Latinoamérica; además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

Los ‘Citizens’ llegan al Manchester City vs Watford luego de superar de local al Bournemouth por 3-1 en la anterior fecha de la Premier League. Los goles fueron anotados por Bernardo Silva, Sterling y Gündogan. Con ese triunfo logró mantenerse en el liderato de la tabla con 38 unidades, aunque solo los distancia dos puntos de su escolta, el Liverpool.

Los ‘ciudadanos’ no podrán contar con Sergio ‘El Kun’ Agüero por una fuerte lesión muscular, en su lugar, la responsabilidad del gol recaerá sobre Sané, Sterling y Gabriel Jesús.

En la antesala del partido, Josep Guardiola opinó sobre el trabajo del estratega del rival, y espera que siga al mando. “Está siendo excelente. Lo que ha hecho en varios países es excelente. Hace que sus clubs estén estables. Espero que pueda seguir en el Watford mucho tiempo”, comentó ‘Pep’ en referencia al DT de su rival, Javier García.

Al frente estará el Watford, que tiene la necesidad de ganar este duelo y se apoyará en su localía. El cuadro de las ‘Avispas’ no ven el triunfo hace cuatro fechas. En su última presentación en la Premier League fueron superados por el Leicester City por 2-0.

El cuadro dirigido por el español Javier García marcha en la mitad de la tabla (10) con 20 unidades. Para el duelo contra Manchester City han quedado descartados Prödl, Janmaat, Cleverley y Peñaranda por lesiones.

Al revisar el historial de los últimos diez duelos entre el Manchester City y el Watford, los ‘Citizens’ llevan una supremacía de ocho victorias, mientras que su rival solo pudo sacar dos empates. El último duelo entre ambas escuadras fue el pasado 2 de enero de este año, donde el City venció por 3-1.

