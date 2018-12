Jesús Pinedo: “Mi idea no es solo llegar a la UFC, sino ser de los mejores”

En el UFC Argentina un peruano terminó siendo ovacionado y llevándose los reflectores por su más que prometedor debut en la empresa más importante de las MMA. Se trata de Jesús Pinedo, quien se impuso a un experimentado Deivin Powell por decisión unánime. El 'Mudo' tiene las ideas claras y revela a La República qué quiere lograr en su carrera.

¿Cuáles fueron tus sensaciones en tu estreno en la UFC?

“Desde que sabía que iba a pelear, más que emoción traté de estar mentalizado en todo momento, hasta que me alcen la mano. El trabajo no acaba hasta que eso pase. Lo tomé como una pelea más, pero estaba obviamente contento porque (UFC) es la liga más importante del mundo en lo que hago”.

Cuando te llegó la noticia de que ibas a pelear, ¿estabas preparado?

“Yo venía de una lesión en la muñeca, recién tenía más o menos una semana y media volviendo a los entrenamientos. Me avisaron y es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Yo dije: ok, me queda un mes para entrenar, y así se dio.

¿Lesión a la muñeca?

“Así es, pero ya estaba casi al 100% recuperado. Tenía entrenando recién una semana y media cuando me dieron la noticia. Estaba regresando de dos meses de para”.

Tuviste que cambiar de categoría y pasar a peso ligero para reemplazar a Claudio Puelles…

“Ya había peleado antes un par de peleas, pero en la categoría que me he movido toda mi vida es pluma. Sin embargo la oportunidad llegó así, y si había que pelear en esa categoría se pelea”.

¿Piensas quedarte ahí o regresar a pluma?

"De todas maneras voy a regresar a pluma. Es en la que me movido siempre y en la que siento que me va mejor".

¿Te ayudó en tu plan que Puelles sea de tu mismo equipo para enfrentar a Deivin Powell?

“Se podría decir. Yo sabía quién era el rival, ya lo conocía. Como iba a pelear con Puelles yo sabía cómo peleaba, ya tenía una idea; más que todo era afinar detalles y el físico”.

¿En el octágono se dio todo como esperabas?

“Totalmente. Hicimos una estrategia que se adecuó a mi manera pelear, diferente a la que había con Puelles, porque sabíamos cómo el rival iba a venir y salió a la perfección”.

¿Pensaste en algún momento ir por el KO?

“No, la estrategia desde un principio era decisión (de los jueces), siempre llegar a decisión. Si se podía ir a buscar el KO o una finalización, bacán, pero sabíamos que era un rival duro, nunca lo han noqueado, nunca lo han finalizado. El trabajo desde un principio era ese, llegar hasta el final”.

¿Fue un aliciente debutar en la UFC en suelo sudamericano?

“Yo sentí como si estuviera en el Perú. Uno que hay bastante peruanos y segundo que los argentinos también me apoyaron. Ya había peleado tres veces en Argentina y sabía cómo iba a ser. Yo me sentí local, fue una motivación más el apoyo de la gente”.

¿Ya habías pensado en ingresar bajo las letras del ‘Contigo Perú’?

“Ya lo tenía pensado desde hace años, decía: Cuando llegue a UFC voy a salir con esta canción. Mi primera pelea va a ser con esta. Y se dio así”.

¿Cuáles fueron las primeras palabras de tu equipo tras nombrarte como ganador en UFC Argentina?

“Me dijeron felicidades y es el comienzo de algo grande que vamos a lograr”.

Tras tu debut, ¿qué consideras que te falta mejorar?

“En verdad acá en la academia hacemos de todo. El entrenamiento está ahí, lo que pasa es que uno pelea de acuerdo al rival. El que tuve era cinturón negro en Yuyitsu y no podíamos arriesgarnos tanto a ir al piso, pero todavía me falta mucho por mejorar y crecer”.

¿Qué tan importante ha sido Iván ‘Pitbull’ Iberico en tu carrera?

“Una pieza importante para llegar hasta donde estoy. Más que un maestro yo lo considero como un segundo papá, somos como familia y el apoyo que me ha brindado siempre lo voy a tener en cuenta”.

¿Ya tienes fecha para tu próxima pelea?

“No, yo calculo que debe ser para fines de febrero e inicios de marzo, pero no tengo una fecha exacta”.

¿Pero tú con quién quieres pelear?

“Con Austin Arnett”.

El que venció a Humberto Bandenay también en Argentina, ¿por qué?

“Porque pienso que sería una pelea interesante, viene de ganar. Dana White lo eligió a él de un reality que hubo y me gusta la idea de pelear con él y de poder ganarle”.

¿Falta mucho por ver de Jesús Pinedo?

“De todas maneras. Como te digo no he tenido un campamento adecuado para entrenar, más que todo esta pelea yo la gano por la estrategia que hice con el equipo. Yo venía de una lesión, yo siento que no he dado ni el 50% de lo que puedo dar y la próxima pelea si van a ver a un Jesús Pinedo como todo el mundo esperaba”.

¿Quién y por qué tu puso como apodo ‘El Mudo’?

“El apodo me lo puso el profesor Iván cuando recién comenzaba a entrenar porque no hablaba mucho. Cuando él me decía que hiciera esto o el otro en los entrenamiento yo solo decía ‘ya’ y lo hacía”.

¿Qué sigue en tu carrera?

“Lo principal para mi es pelear lo más que pueda. Hacerme un nombre en la UFC y por ahí entrar en el Top 10. La idea del proyecto que tenemos con el profesor Iván no es simplemente llegar, es ser los mejores del mundo”.

¿Un mensaje final para la afición nacional?

Primero agradecer todo el apoyo de la gente que me ha dado, y segundo que van a ver una mejor versión de mí. Esta vez me van a ver a un 100%.

Dato: Jesús Pinedo es cinturón marrón en Luta Livre, pertenece a la Escuela Pitbull Martial Arts Cebter / PMAC y al Team Universe Nutrition.