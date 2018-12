UFC: 'Shogun' Rua y Junior Dos Santos consiguen tremendos KO's en Australia [VIDEO]

Una nueva jornada de peleas se vivió en Adelaide, Australia la noche del sábado en el evento UFC Fight Night 142. El show tuvo como atracciones especiales a dos leyendas vivientes del MMA brasileño, Mauricio 'Shogun' Rua y Junior 'Cigano' Dos Santos.

Sin embargo, ambos peleadores no llegaban como favoritos a sus respectivos encuentros ya que su mejor etapa en UFC ya había pasado. 'Cigano' no ha podido agarrar una constante racha de victorias desde que perdió el campeonato contra Cain Velásquez y 'Shogun' venía de ser noqueado por Anthony Smith.

Al frente tenían dos jóvenes aspirantes australianos que venían sorprendiendo al mundo de las MMA. Tyson Pedro de 27 años y Tai Tuivasa de 25, quien en su último combate derrotó a Andrei Arlovski y estaba invicto. Ambos guerreros contaban con el apoyo casi total del coliseo Adelaide Entertainment Centre.

Primero fue 'Shogun' Rua que sobrevivió a una andanada de furibundos golpes por parte de Tyson Pedro en el primer round. A los 43 segundos del tercer round, el excampeón semipesado nos trasladó a aquella épica batalla contra Dan Henderson en la que ya había mostrado que si no lo acabas puede revivir para robarse una victoria, aquella vez no le alcanzó pero esta vez sí y lo hizo con una serie golpes a la cabeza. Al árbitro no le quedo otra opción que decretar el TKO.

En el evento estelar, la promesa del MMA australiano en la división pesados, Tai Tuivasa, se medía a su reto más grande hasta el momento, el excampeón mundial Junior Dos Santos. Por su juventud, localía y condición de invicto, Tuivasa era el favorito en los ojos de muchos y así lo hizo saber en los primeros instantes del combate en los que casi acaba con 'Cigano'.

El excampeón sacó la casta de campeón y al igual que su compatriota, se recuperó y se quedó con el triunfo a los 2:30 del segundo asalto.

La jornada en general no fue fructífera para los locales pues 'Super Samoan' Mark Hunt también perdió su pelea ante Justin Willis.

