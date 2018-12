Arsenal vs. Tottenham TRANSMISIÓN EN VIVO: partidazo por la Premier League

Arsenal vs Tottenham se ven las caras este domingo (9:05 a.m. hora peruana EN VIVO ONLINE vía ESPN 2) en un encuentro por la fecha 14 de la Premier League. El duelo se dará en el Emirates Stadium de Londres.

Los 'gunners', que serán locales en este derbi de Londres, tuvieron actividad a mitad de semana en la Europa League. El conjunto de Unai Emery echó mano de la cantera para vencer sin problemas por 3-0 al Vorskla en Ucrania.

Tottenham también jugó a mitad de semana, pero por la Champions League. Obtuvo una victoria importante contra el Inter de Milán en Wembley. Christian Eriksen anotó el único gol y mantiene las chances intactas de los 'Spurs' en su lucha por avanzar a octavos de final. Sin embargo, no pueden descuidar su posición en la Premier League.

Tottenham, dirigido por Mauricio Pochettino, está ubicado en el tercer lugar de la clasificación, en la que marchan con 30 puntos. Arsenal se encuentra

quinto en la clasificación.

Erik Lamela y Kieran Trippier serán las únicas bajas en el cuadro dirigido por Mauricio Pochettino. En la otra escuadra solo Alexandre Lacazette, ausente en la victoria como visitantes contra Bournemouth (2-1), es duda por arrastrar una molestia muscular.

Arsenal vs. Tottenham EN VIVO ONLINE: horarios del partido

México - 8:05 a.m.

Perú - 9:05 a.m.

Ecuador - 9:05 a.m.

Colombia - 9:05 a.m.

Bolivia - 10:05 a.m.

Argentina - 11:05 a.m.

Chile - 11:05 a.m.

Uruguay - 11:05 a.m.

Paraguay - 11:05 a.m.

España - 3:05 p.m.

Arsenal vs Tottenham EN VIVO ONLINE: posibles alineaciones

Arsenal: Leno; Bellerin, Mustafi, Sokratis, Kolasinac; Torreira, Xhaka; Iwobi, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Dier; Son, Alli, Eriksen; Kane.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Arsenal vs Tottenham?

Si quieres seguir en Internet el Arsenal vs Tottenham, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.