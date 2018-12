Alejandro Dominguez reitera la final de Copa Libertadores en Madrid: "los clubes dieron su palabra"

No habrá cambios. Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, manifestó que el partido entre River vs Boca se jugará en el Santiago Bernabéu y no habrá ninguna modificación de sede otra vez. Esto luego del rechazo del equipo 'millonario' a viajar a España. “Si hay algo que tengo seguro es que el juego se va a hacer en Madrid”, afirmó desde Montevideo.

El presidente de la Conmebol, que se encuentra allí por la aprobación del nuevo estatuto de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), aseguró que “los presidentes de ambos clubes dieron su palabra” para jugar en el estadio del Real Madrid. Luego agregó: “No volví a hablar con ellos, pero para mí la palabra vale”.

En declaraciones a ESPN, Alejandro Domínguez fue contundente ante los reclamos de Boca Juniors vs River Plate. “La intención no era salir de Sudamérica, pero Madrid reúne varios requisitos. Y España es el país que más argentinos tiene fuera de su territorio. Vamos a tener la fiesta que despertó el interés del mundo”, sostuvo.

Por otra parte, Domínguez aseguró que fue su idea jugar la final en Madrid. "Tengo amistad con Florentino Pérez y lo llamé antes de entrara a un partido del Real Madrid. Le pregunté si era factible o era una locura y me pidió dos minutos para responderme. Me retornó el llamado y dijo que el estadio estaba a disposición sin costos".