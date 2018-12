Instagram: Neymar dejó en ridículo Mbappé con una pesada broma [VIDEO]

La relación entre Neymar y Kylian Mbbapé cada día se va llenando de confianza tanto dentro como fuera de los campos de juego. En la presente temporada, ambos jugadores han sido fundamentales en el imparable arranque del PSG en la Ligue 1 con 14 victorias en 14 fechas y producto de ello, se pueden hacer varias bromas como la que le hizo el brasileño este sábado en Instagram Stories, la cual se ha viralizado en la plataforma de YouTube.

El ex Barcelona estaba grabando un video y cantando con una botella de agua a modo de micrófono la canción “Parado no Bailão” de MC L Da Vinte ft. MC Gury, cuando apareció Mbappé de invitado para realizar la misma acción de él, tal como se aprecia en el video de YouTube.

El delantero de 19 años no lo pensó dos veces en unirse a Neymar para cantar el hit, pero éste aprovechó la inocencia del francés para apretar con la mano, la botella que la tenía destapada, y salió un chorro de líquido a la cara de Mbbapé, lo que causó mucha gracia al brasileño. El clip tiene miles de reproducciones en YouTube.

En una entrevista a comienzos de año para la revista Four Four Two, Kylian Mbbapé se sinceró y confesó que consideraba a Neymar como un hermano mayor. “Cuando conoces a Neymar es completamente diferente de la imagen que tiene en televisión. Le encanta reír y hace un montón de bromas. Tiene una verdadera alegría de vivir y se lleva bien con todo el mundo".