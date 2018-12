Alianza Lima vs Melgar: Pablo Bengoechea alterado por cambio de árbitro

Entre semana, la Comisión Nacional de Árbitros decidió aprobar la petición del FBC Melgar para cambiar al colegiado, Michael Espinoza, para el trascendental duelo frente a Alianza Lima por las semifinales del Torneo Descentralizado 2018. A través de un comunicado, anunció que el referí no será quien estará en el terreno de 'Matute' este 2 de diciembre para el primer encuentro contra el elenco 'blanquiazul'.

Luego que uno de los voceros de la Conar salió el pasado miércoles a señalar que respaldaban al cuestionado árbitro; el organismo se rectificó y anunció la decisión tomada. El juez para el cotejo de Alianza Lima vs Melgar será Kevin Ortega, ascendido por la autoridad en la campaña 2015.

Esta decisión no cayó nada bien en tienda íntima y así lo expresó el director técnico uruguayo, Pablo Bengoechea. El entrenador de Alianza Lima criticó la determinación por parte de Conar de cambiar de árbitro; no obstante, le deseó lo mejor a Kevin Ortega para que realice una buena labor dentro del campo de juego.

"Lo que ha pasado con el tema del árbitro creo que no es lo ideal, lo lógico es que el árbitro nombrado por las autoridades se mantenga para el partido", sostuvo en primera instancia, Pablo Bengoechea.

"Son cosas que hacen que existan comentarios sobre el asunto y no me gusta que eso suceda. No me parece agradable, pues las autoridades deben haber estudiado el partido. De todas formas, le estamos pidiendo a los futbolistas la máxima colaboración con el árbitro. Ojalá tenga un gran partido, acierte en sus decisiones y recuerde que no es protagonista", añadió el estratega 'charrúa' en conferencia de prensa.

Recordar que el encuentro de ida de la semifinal del Torneo Descentralizado 2018 será este domingo 2 de diciembre a las 4:00 pm.