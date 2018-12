Boca apela decisión de Conmebol

La decisión de la Conmebol de llevar la final de la Copa Libertadores 2018 a España generó el rechazo de River Plate y Boca Juniors. Y es que tras el anuncio de Alejandro Domínguez, mandamás de dicho ente, el cuadro ‘Millonario’ publicó un comunicado en el que dejaron en claro su malestar por el cambio de sede.

Por su parte, los ‘Xeneizes’ no quedaron conformes con el fallo del Tribunal de Disciplina de la Conmebol. El equipo de Guillermo Barros Schelotto se presentará a jugar el domingo 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu, pero los dirigentes del club seguirán adelante con los reclamos. En primera instancia, apelarán ante el Tribunal de Apelaciones de la Conmebol. Boca sabe que no existe mucha posibilidad de que le den la razón en esa instancia, por lo que no descarta acudir al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo). Para esto, el club informó la contratación del estudio de abogados Pintó Ruiz & Del Valle, uno de los más prestigiosos y reconocidos especializados en derecho deportivo internacional para sumarse a la defensa legal de la institución.

En un comunicado publicado, aclaró, además, que la institución “ratifica su decisión de agotar todas las vías y recursos tendientes a lograr que se haga justicia”. La particularidad con la que cuenta este buffet de abogados es que cuenta con miembros dentro del TAS. José Juan Pintó Salá, presidente del estudio, es árbitro del Tribunal y trabajó desde su lugar en eventos como el Mundial de Sudáfrica 2010 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

En caso de que Boca recurra al TAS, Pintó Salá no podrá ejercer como árbitro en esta cuestión por el lazo que acaba de formarse con el club. Sin embargo, dos de los socios de la firma podrán hacerlo.❧