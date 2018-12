La confianza de la ‘Pulga’

Desde que Paolo Guerrero fue sancionado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo -por un resultado analítico adverso- todos nos preguntamos quién será el reemplazante del ‘Depredador’ en la selección peruana. El primer nombre que surgió en la pizarra de Ricardo Gareca fue el de Jefferson Farfán. La ‘Foquita’ es un jugador que sabe moverse en todo el área de ataque y su velocidad le permitió a la ‘Bicolor’ encontrar otra variante de juego. Lamentablemente el jugador del Lokomotiv está cerca de cumplir su ciclo con la camiseta nacional y, por ese motivo, el ‘Tigre’ decidió darle una oportunidad a Raúl Ruidíaz. Uno de los mejores peruanos en el extranjero.

La ‘Pulga’ disputó cuatro encuentros como el único referente de ataque de Perú. En estos duelos el delantero de Seattle Sounders no convirtió ningún gol. “Son etapas que pasan, en algún momento esta mala racha se va a acabar, estoy tranquilo”, expresó el exjugador de la ‘U’, quien confía en sus cualidades y por ese motivo no tuvo problemas en considerarse mejor que Paolo Guerrero. “No soy reemplazante de Paolo Guerrero. Yo soy un buen delantero, me considero el mejor”.

Fiel a su estilo, la ‘Pulga’ indicó que las críticas de los hinchas de la ‘Bicolor’ no son un problema para él. “No me alimento de lo malo. No ando preocupado de lo que diga la gente. Siento que esta situación la voy a revertir”.

El éxito de un delantero se basa en la confianza que le tienen sus compañeros y, por supuesto, el entrenador.

“Nunca había tenido tanta continuidad en la selección peruana: jugué dos partidos seguidos como titular. No tuve la oportunidad de anotar, pero estoy muy tranquilo. Sé que en cualquier momento va a llegar”. Por ahora Ruidíaz es el atacante de la ‘Blanquirroja’, esa responsabilidad le gusta y espera reconciliarse con el gol vistiendo la bicolor el próximo año.

El dato

- El equipo del peruano Andy Polo, Portland Timbers, se coronó campeón de la Conferencia Oeste de la MLS tras superar por 3-2 al Kansas City . Con este resultado, los ‘Timbers’ jugarán ante el Atlanta United por el título de la MLS Cup.