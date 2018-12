México vs España EN VIVO ONLINE: Gran final del Mundial Femenino Sub 17

VER EN VIVO | México vs España se juega este sábado 1 de diciembre por la gran final del Mundial Femenino Sub 17 que se desarrolla en Uruguay. La 'Furia Roja' irá por su revancha tras perder la oportunidad de levantar la copa en la edición de 2014. El 'Tri' no desentonará y buscará hacerse del trofeo en su primera final.