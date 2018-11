Werder Bremen vs Bayern Múnich EN VIVO: con Claudio Pizarro por fecha 13 de Bundesliga

Werder Bremen vs Bayern Múnich se miden este sábado 1 de diciembre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por la fecha 13 de la Bundesliga en el estadio 'Weserstadion' vía FOX Sports 3. El duelo entre 'lagartos' y 'bávaros' arrancará a partir de las 9:30 a.m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir todos los pormenores minuto a minuto por larepublica.pe.

Werder Bremen vs Bayern Múnich: 'Bombardero' contra su ex

Bayern Múnich tratará de cerrar la brecha entre el líder de la Bundesliga, Borussia Dortmund y volver a encarrilarse en el torneo 'teutón' en su visita al Werder Bremen del ariete nacional, Claudio Pizarro.

Ha sido una temporada difícil para Bayern Múnich que hasta ahora no ha logrado dominar a placer. Los muniqueses ya han perdido 15 unidades en 13 jornadas disputadas.

Asimismo, el entrenador, Niko Kovac, ha estado bajo la lupa en los últimos meses y su reinado pronto podría llegar a su fin; en caso de que su plantel no logre salir airoso en su visita al Werder Bremen el sábado 1 de diciembre.

Sin embargo, el Bayern Múnich llega a este cotejo tras una sensacional victoria por 5-1 sobre el Benfica de Portugal en partido correspondiente a la Champions League.

La victoria entre semana, seguramente, le servirá como un gran impulso a la escuadra 'bávara'; especialmente, tras sus decepcionantes actuaciones contra el Borussia Dortmund y el Fortuna Dusseldorf en sus últimos dos partidos de Bundesliga.

Por su parte, Werder Bremen, de Claudio Pizarro, llegan sin victorias en sus últimos tres partidos y han recibido 12 goles en los últimos cuatro partidos de liga, lo que le ha permitido alcanzar su excelente récord defensivo al principio de la campaña.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Bundesliga, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

