Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks EN VIVO: HOY con LeBron James por NBA

Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks se enfrentan HOY 30 de noviembre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por la Conferencia Oeste de la NBA 2018. El duelo entre ambos elencos arrancará a partir de las 10:30 p.m. (hora peruana) vía ESPN; asimismo, podrás seguir todos los pormenores minuto a minuto por larepublica.pe.

Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks: LeBron sale al ruedo

Los Angeles Lakers, con LeBron James, regresan al 'Staples Center' para medirse a los Dallas Mavericks por la Conferencia Oeste de la NBA 2018. Los Lakers llegan a este duelo tras llevarse una ajustada victoria de 109 por 105 ante los Utah Jazz; luego de remontar 8 puntos en el último cuarto.

Por otra parte, LeBron James viene asumiendo una parte desproporcionada de la carga para Los Angeles Lakers esta temporada. El cuatro veces MVP admitió después de la victoria frente a Utah que ha tenido problemas para lograr el equilibrio adecuado entre iniciar el ataque y confiar en que sus compañeros de equipo asuman algún control.

"Ese es el desafío de las cosas con las que he estado luchando desde que comenzó la temporada", subrayó LeBron James. "¿Cuánto puedo posponer y permitir que algunos de nuestros jóvenes intenten descifrarlo y cuánto intento controlar los juegos? Creo que esta noche (frente a Utah) fue uno de esos casos en los que me miraron y me querían para asegurar el juego", añadió el 'King'.

Para este choque ante los Mavericks del Pívot alemán, Dirk Nowitzki; Los Angeles Lakers no podrá contar con: Rajon Rondo (mano derecha, fractura del tercer metacarpiano). Por su parte, en los Mavericks, Dennis Smith Jr. (esguince en la muñeca derecha) y Dwight Powell (derrame en la rodilla izquierda) están en duda.

Horarios en el mundo del Angeles Lakers vs Dallas Mavericks EN VIVO ONLINE por la NBA

México – 9:30 p.m.

Perú – 10:30 p.m.

Colombia - 10:30 p.m.

Ecuador - 10:30 p.m.

Estados Unidos (Miami, Florida y Nueva York) – 10:30 p.m.

Bolivia - 10:30 p.m.

Venezuela - 11:30 p.m.

Argentina – 12:30 a.m.

Uruguay - 12:30 a.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks por la NBA?

Si quieres seguir en Internet el Angeles Lakers vs Dallas Mavericks, LaRepublica.pe realizará una transmisión punto a punto con todas las incidencias del encuentro y el resumen finalizar el cotejo.