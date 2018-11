Roberto Mosquera le pide a Edwin Oviedo que deje el cargo de la FPF

El técnico nacional, Roberto Mosquera, está pasando por un buen momento en la Liga boliviana. Su equipo el Royal Pari está peleando los primeros lugares y ello le ha valido para que la dirigencia del club siga confiando en su trabajo, el cual llevó a que renueve por dos años más.

Sin embargo el estar alejado de nuestro país, no es un razón para que no esté al tanto de los problemas judiciales por el que está atravesando el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo. Hecho que ha inestabilizado los cimientos de la Fútbol Peruano. Ante ello Mosquera señaló.

"Fui criticado hace poco por decir que el fútbol peruano no tiene las condiciones para ir a un Mundial. El presidente de la FPF llega a través de los equipos de la Copa Perú, no tengo nada contra ellos pero el poder lo deberían tener Cristal, Alianza y Universitario. Incluso antes se regalaban televisores, computadoras y carros a los clubes para sacar votos. En Segunda el año pasado todos vimos que se vendió y se compró todo, escuchamos audios de autoridades y no hay nadie preso. Además, Oviedo tiene que haber pedido licencia desde hace mucho. Tiene que dejar el puesto y enfrentarse a su tema como corresponde, no estoy diciendo nada alejado de la realidad ni faltando el respeto", declaró el ex estratega de Alianza Lima.

Además el DT de 62 años agregó: " Ahora que hemos ido al Mundial, hay que comenzar a cambiar todo porque sino no vamos a clasificar a Qatar. Chile no nos va a dar puntos, acá hay que ordenar la casa porque no vamos a tener otro golpe de suerte. Ojalá lleguemos a la siguiente Copa del Mundo por un crecimiento dirigencial e infraestructura. No estoy pidiendo nada afuera de realidad, solo hay que ser íntegros y correctos".

Asimismo, el ex-Juan Aurich manifestó que buscará añadir jugadores de mayor categoría al plantel de Royal Pari con miras al próximo año pensando en una posible clasificación a Copa Sudamericana.

"No tenemos una plantilla alta en comparación a la de Bolívar o The Strongest. Sin embargo, estamos avocados a cambiar un porcentaje alto del equipo para traer futbolistas de otro peso con el fin de sostener la carrera y buscar el campeonato el próximo año. En el 2019 sí tiene que haber una ingesta de dinero porque estamos cerca de una Sudamericana, cosa que era imposible para un equipo que andaba último. Además, que un equipo ascienda a Primera y clasifique ahí mismo a un torneo internacional es algo nunca antes visto. El objetivo ya está cumplido, después si no clasificamos a Sudamericana van a decir que esto es un fracaso pero no es así", concluyó Mosquera.