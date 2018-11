Dani Alves: “Es una vergüenza que el River vs Boca se juegue en Europa” [VIDEO]

El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate vs Boca Juniors se jugará el domingo 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu. La reprogramación de la Conmebol sigue dando que hablar en España y en todo el mundo. El brasileño Dani Alves del PSG calificó como una vergüenza que el partido entre los equipos más populares de la Argentina se juegue en Europa.

“Para mí jugar un Boca-River fuera de Sudamérica es la vergüenza más grande que he visto y que voy a ver como jugador de fútbol, como un sudamericano que considera que ese deporte se puede vivir con sentimientos, pasión, pero sobretodo con respeto”, dijo Alves en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La decisión del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, resolvió la suspensión del encuentro el pasado sábado 24 de noviembre a causa de los incidentes violentos en que resultaron heridos varios futbolistas del Boca Juniors y empañaron la final. En ese sentido, Alves señaló que los hinchas que generaron el ataque al bus de Boca deben pagar por sus actos y lamentó que los otros fanáticos, que no tuvieron acto alguno, se pierdan la oportunidad de ver la final histórica.

“Yo pienso que las otras personas que no han tenido nada que ver con lo sucedido, tengan que pagar por unos mal educados y que a lo mejor solo tenían esta posibilidad de ver un Boca-River en una final y no van a poder ver porque lo han cambiado a Europa. Es indignante (...) Deben pagar por sus actos y no aquellos que quieren disfrutar el fútbol, de vivir algo histórico en sus vidas”, finalizó.

Desde la postergación del duelo final de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate vs Boca Juniors se habían mencionado algunas sedes para alberga el partido, entre ellas Asunción, Dohan, Miami, Medellín, Génova y Sao Paulo. "Encontramos en España la neutralidad necesaria que buscaba la Conmebol", enfatizó Domínguez.