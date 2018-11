Pedro Troglio: "La Copa se debe jugar en la cancha de River y con la gente de River"

¡Se generó la polémica! Pedro Troglio dejó atrás la celebración de Gimnasia-clasificó a la final de la Copa Argentina- para alzar su voz de protesta contra la CONMEBOL. El entrenador argentino indicó que la final de la Copa Libertadores se debe jugar en la cancha de River Plate y con su gente.

“Para mí no hay que ir a ningún lado. Hay que jugar en la cancha de River y con gente de River. No hay darle el gusto a estos tipos que no le importa nada, no les importa el fútbol, el club; ellos son felices tirando piedras y si le pueden romper la cabeza a uno. Como el otro chistoso que fue con el gas pimienta a la cancha de Boca”, expresó Troglio.

El exjugador de la Selección Argentina indicó que es importante que las autoridades identifiquen a los delincuentes para erradicarlos del fútbol. “Es gente que no tiene cura. Hay que erradicar a esa gente y no darle el gusto en contra de toda la gente que va a ver un partido de fútbol”.

Pedro Troglio culpó de los problemas que se generaron en los exteriores del Estadio Monumental a las autoridades argentinas,por no saber organizar un partido.“Cuando tú ves que tienes tanta gente, pones un vallado, los corres 50 metros y el colectivo entra y no pasa nada. Es muy raro lo que sucedió, levanta un montón de suspicacias